Samuel fängt ein fallendes Handy in der Achterbahn

In Achterbahnen vollkommen cool zu bleiben, ist eine Kunst, die nicht jede*r beherrscht. Um genau zu sein, beherrschen sie vermutlich die wenigsten. Zu ihnen gehört aber offenbar Samuel Kempf. Das lässt ein Video aus dem PortAventura-Freizeitpark in Barcelona vermuten, das der Neuseeländer am Mittwoch auf Youtube hochgeladen hat. Inzwischen wurde es fast zwei Millionen Mal angesehen, Samuel wird als kleiner Held gefeiert. Denn im Video schafft er es, während der Achterbahnfahrt ein herunterfallendes Handy zu fangen. Und das so unfassbar unaufgeregt, als würde er sowas täglich machen.