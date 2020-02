Baddie Winkle ist die erfolgreichste Instagram-Oma der Welt

Sie habe schon immer ihr eigenes Ding durchgezogen, egal was andere Leute sagten, erzählt die Influencerin in einem Interview. Das war nicht immer einfach, denn der heutige Star wuchs auf einer Farm in Kentucky auf. Ihre Eltern waren streng religiös, schon als Teenagerin eckte Baddie an. Einige Lehrer fanden ihre Röcke zu kurz. Sie traf sich lieber mit Freundinnen, als den ganzen Tag auf der Farm ihrer Eltern zu arbeiten. Schon damals machte Baddie ihre eigenen Regeln. Kein Wunder also, dass sie in ihrer exzentrischen Rolle als Influencerin so gut aufgeht.