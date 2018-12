Wer das Boot haben will, kann es sich auch noch einmal genauer, „in echt“ ansehen, um seinen Tipp abzugeben: Es wird gerade in einem Pop-up-Laden in London ausgestellt, dem „Choose Love Store“. Darin kann man ansonsten Gebrauchsgegenstände kaufen, die dann direkt an Geflüchtete weitergegeben werden. Auch der Kaufpreis des Bootes von mindestens zwei Pfund und alle weiteren Spenden gehen direkt an Geflüchtete.