Um weiterhin auf Facebook präsent sein zu können, heißt er dort nun (wie man oben im Post sehen kann) „Luc Anu“. Natürlich war sein Name schon immer Ziel von Spöttern – zuvor habe er aber noch nie darüber nachgedacht, ihn zu ändern, sagte er der belgischen Sudinfo. Dem Medium gegenüber beklagt er allerdings auch den „mangelnden Respekt von Menschen, die sich anscheinend hinter einem Bildschirm sehr stark fühlen“ und bezieht sich damit auf User, die sich über seinen Namen lustig gemacht haben. Der Name ist in Belgien nicht weit verbreitet - es gibt in dem Land etwa 50 weitere Menschen, die den Nachnamen „Anus“ tragen.