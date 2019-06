Bella Thorne wehrt sich gegen gehackte Nacktfotos

„Hier sind die Fotos, mit denen er mich bedroht hat. Mit anderen Worten: Das sind meine Brüste“, schreibt Model und Schauspielerin Bella Thorne auf Twitter. Darunter postet sie einige Nacktbilder von sich selbst – um sich zu wehren. Ein Hacker hatte sie mit Oben-ohne-Fotos erpresst, die auf ihrem Handy gespeichert und laut Bella Thorne nur für ihren Freund bestimmt waren. Die Schauspielerin, die vor allem in den USA bekannt ist und auch als Sängerin und Autorin arbeitet, beschloss, die Sache öffentlich zu machen, um dem Erpresser seine Macht zu nehmen. Also veröffentlichte die Schauspielerin am Samstag Screenshots eines Chatverlaufs, in dem eine unbekannte Nummer ihr Fotos schickte und dazu schrieb „YO BELLA!!!“ und „Ich habe auch alle Videos“.