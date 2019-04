Twitter hat manchmal einfach die besten Ideen – auch, wenn sie erstmal ziemlich unsinnig erscheinen: Gerade sammeln User dort zum Beispiel Bilder von Dingen, die berühmten Menschen in verschiedenen Outfits ähneln. Zugegeben, solche Vergleiche hören sich erst mal ziemlich aus der Luft gegriffen an. Aber wenn man sich so durch die Threads scrollt, lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit nicht leugnen. Den Anfang machen Sebastian Kurz und ein Toaster.