Facebooks Übersetzungsfunktion nannte Chinas Präsidenten „Mr. Shithole”

Tatsächlich wurde Xi Jinpings Name aber nicht nur hier so beleidigend übersetzt, auch in sämtlichen anderen Beiträgen passierte der Fehler. Ein Beitrag der Regierung von Myanmar lautete im Englischen zum Beispiel plötzlich: „The Kingdom of the kingdom Mr. Shithole meeting with president daw Aung San Suu Kyi.“ Der autoritäre Regierungschef war am Wochenende in Myanmar gewesen, um die birmanische Politikerin Aung San Suu Kyi zur Unterzeichnung von Infrastrukturplänen zu treffen.