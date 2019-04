Christian Lindner ist schwer verwirrt. Und wütend. Denn Margarete Stokowski hat in ihrer Kolumne auf Spiegel Online ein Plädoyer veröffentlicht mit dem Titel: „Der Spargelkult muss enden“. Darin bezeichnet sie weißen Spargel – auf den wir Deutschen ja so stolz sind ­– als den „deutschesten aller Götter“, „das privilegierteste Gemüse“ und „den alten weißen Mann der Kulinarik“. Sie hinterfragt, wieso viele Menschen in Deutschland weißen Spargel so sehr lieben, dass er derzeit omnipräsent ist. In den Medien – und in der Kantine.