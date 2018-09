Die Firma aus Stockholm, die die Anzeige schon im April veröffentlicht hatte, verteidigte die Nutzung des Bildes in einem Facebook-Post: „Jeder, der das Internet und die Meme-Kultur kennt, weiß, wie dieses Meme genutzt und interpretiert wird. In diesem Zusammenhang spielt das Geschlecht keine Rolle. Wir haben die Meme-Kultur dem Werberat erklärt, doch sie haben sich entschieden, unsere Anzeige anders zu interpretieren.“ Wenn überhaupt, so heißt es weiter, solle ihre Firma dafür bestraft werden, weil sie so ein olles Meme benutzt habe.