Das Internet ist ein Sexist

Heute ist Joy das Gesicht einer Mission geworden, mit dem Ziel, algorithmische Vorurteile im Bereich des maschinellen Lernens zu bekämpfen – ein Phänomen, das sie „den programmierten Blick“ nennt. Was für das Interesse von Frauen als diskriminierte Gruppe gilt, gilt also auch für Menschen mit Behinderung, Arme, nicht-binäre Personen oder Schwarze. Doch was tun? „Die Entwicklung ist schon positiv: Der Frauenanteil an Unis in MINT-Fächern steigt zum Beispiel“, sagt Köver. „Aber es ist kein spezifisches Problem der IT-Szene, sondern ein gesellschaftliches.“ Wir leben immer noch in einer sexistischen Gesellschaft, in der Themen und Eigenschaften auf völlig irrationale Weile dem einen oder dem anderen Geschlecht zugeteilt werden.