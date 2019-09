Das ist: die Instagrammerin, über die gerade alle lästern

Der letzte große Aufreger kam nun am vergangenen Dienstag, als besagte ehemalige Freundin Nadine Beach einen langen Essay über die extrem dysfunktionale Freundschaft zwischen ihr und Caroline veröffentlicht hat. Darin beschrieb sie unter anderem, wie sie von Calloway als Putzfrau und Ghostwriterin benutzt wurde. Gleichzeitig habe die echte Caroline Calloways im echten Leben sehr wenig mit der Version zu tun gehabt, die sie auf Instagram präsentierte. Ihr Leben war in keinster Weise eine ewige Abfolge von skandalösen Liebesabenteuern mit europäischen Aristokraten und verschwenderischen Bällen auf britischen Landsitzen. In der Realität saß Calloway in ihren Studentenwohnheimzimmer, aus dem sie verbotenerweise den Teppich entfernt hatte, das Medikament Adderall missbrauchte, nächtelang auf Internet-Shopping-Touren ging und weder ihre Uni besuchte, noch mit einer internationalen Freundesschar die Stadt unsicher machte. Und definitiv nicht an ihrem Buch schrieb, für das sie einen Vorschuss von 350 000 Dollar erhalten hatte.

Daraus lernen wir ...

... tatsächlich eine Menge: Vor allem zeigt der Fall, dass es sehr viele Menschen gibt, die in ihrem Leben eine sehr ungesunde Freundschaftsdynamik erleiden. Noch viel interessanter ist allerdings der Einblick, den wir dabei in den Kapitalismus in seiner schlimmsten Ausprägung gewinnen können: Caroline Calloways Erfolg bei ihren Follower*innen beruht alleine auf dem Bild, das sie von sich selbst in der Öffentlichkeit präsentierte. Dass die Realität in den meisten Fällen sehr anders aussieht, wissen wir zwar eigentlich, vergessen es aber häufig wieder. Caroline Calloways Beispiel ist noch mal eine sehr deutliche Erinnerung an uns, nichts, was in den sozialen Medien geteilt wird, für bare Münze zu nehmen. Dass es Caroline Calloway überhaupt möglich war, diese faszinierende Persona aufzubauen, hatte sie alleine ihrem privilegierten Hintergrund zu verdanken, aufgrund dessen sie in der Lage war, im Ausland zu studieren und wochenlang durch Südeuropa zu reisen.