Das ist... der Typ, der Facebook in Bedrängnis bringt

Das ist...

... Christopher Wylie, 28, Ex-Mitarbeiter der Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. Er ist Whistleblower der „Cambridge Analytica Files“, die am Wochenende in der New York Times und dem Observer veröffentlicht wurden. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, sich auf illegale Weise Daten von Facebook beschafft zu haben. Wylie erzählt in den Berichten, dass 50 Millionen Facebook-Profile ohne Wissen der Nutzer ausgewertet und daraus Persönlichkeitsprofile erstellt wurden.