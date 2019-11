Wie ein Minisatz die Generationen spaltet

Sie können nicht so gut Heimwerken wie die Boomer-Generation. Gehen nicht mehr ans Telefon, hängen trotzdem dauernd an ihrem Handy, sind nicht mehr in der Lage, eine Familie zu ernähren – sie sind offenbar die personifizierten Jammerlappen unter allen Generationen.

Sie werden „Snowflakes“ geschimpft, weil sich jeder einzelne von ihnen angeblich für ganz besonders hält und gleichzeitig so empfindlich ist, dass er gleich schmilzt, wenn es mal ein bisschen heiß her geht. Millennials erwarten angeblich schon für alltägliche Dinge einen Pokal, weil sie schon von klein auf eingetrichtert bekamen, dass sie genauso wie sie sind, einsame Klasse sind. Ach so: Arbeiten können sie übrigens auch nicht, stattdessen schielen sie vom ersten Arbeitstag auf die Einhaltung ihrer „Work-Life-Balance“ und nehmen sich sogar frei, wenn sie sich psychisch angegriffen fühlen, anstatt wie ihre Väter die Gefühle einfach mit Alkohol runter zu spülen.