„Deutsche Dings“ ist der Meme-Account, den unser Land verdient

Manche behaupten, das Konzept sei abgekupftert von einigen Twitter-Threads – ist da was dran?

Wir sind tatsächlich überrascht davon, wie viele Leute denken, die Formel „x = deutsche y“ sei unsere Idee gewesen. Wir haben das ganz am Anfang schon gesagt: Den ganzen Account gibt es überhaupt nur, weil wir das Twitter-Meme so lustig fanden und in unserem Alltag benutzt haben. Es ist jetzt auch kein hochkomplexes Konzept, aber dass Menschen bei Memes überhaupt den Vorwurf erheben, jemand hätte etwas irgendwo abgekupfert, ist für uns völlig absurd – schließlich besteht das komplette Konzept „Meme“ in der Reproduktion eines Grundkonzepts. Alles, was wir gemacht haben, ist, das auf einer anderen Plattform zu reproduzieren.