Der Erschaffer des Area-51-Events äußert sich zu der geplanten Aktion

Der detailliert durchdachte und total durchorganisierte Plan, die Militärbasis Area 51 zu stürmen, um „them aliens“ zu sehen, scheint nur ein Scherz gewesen zu sein. Oh Wunder, wer hätte das gedacht. Das hat nun Matty Roberts, der Erschaffer des Facebook Events „Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us“ in einem Interview erzählt: „Es hat eigentlich als Witz begonnen“ sagte er dem Sender KLAS-TV. Als sich dann auf einmal Tausende Menschen für die Aktion begeisterten und auf Zusage drückten, sei das eine Überraschung gewesen. „Aus dem Nichts ist es auf einmal abgegangen. Es war ziemlich wild.“