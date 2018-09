Dass wir damit – um mal im psychoanalytischen Schema zu bleiben – das Unausweichliche verdrängen, nämlich das, was nach dem goldenen Herbst kommt, ist ja erst mal zweitrangig. Schließlich kann das Festhalten an solchen Ritualen nur hilfreich sein, auch wenn es bei näherem Hinsehen mindestens genauso sinnentleert ist wie das ganze Theater rund um Weihnachten. Oder wäre die Dunkelheit besser zu ertragen, wenn wir Ende August schon Trauer schieben würden, weil in zwei Monaten die Uhr umgestellt wird (wobei die Zeitumstellung, nebenbei bemerkt, ja demnächst womöglich abgeschafft wird)? Wohl eher nicht. Dann doch lieber Wurzelgemüse und Wolldecke. Als kleine Trotzreaktion on top kann man ja statt Bodylotion einfach Sonnencreme benutzen.