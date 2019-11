Die Antwort auf „Ok, Boomer“: #ProBoomer trendet bei Twitter

Als Millennial musste man sich lange viel anhören. Man habe das Peter-Pan-Syndrom, wolle also niemals alt oder gar erwachsen werden – man sei kurz gesagt eigentlich überhaupt nicht überlebensfähig. Doch dann schlugen die Millennials zurück. Mit zwei Wörtern, die auch besonders hartnäckige Kritiker*innen aus der Eltern- und Großeltern-Generation schnell verstummen lassen: „OK, Boomer“. Seitdem sind die Boomer, also die in der Babyboomer-Ära der 1950er- und 1960er-Jahre Geborenen, in erster Linie mit diesen beiden Wörtern beschäftigt. Denn nicht alle Boomer finden diesen Witz auf ihre Kosten lustig oder zumindest gerechtfertigt. Ein konservativer Talkshow-Moderator twitterte gar, „Boomer“ sei das „N-Wort der Altersdiskriminierung“. Und in den USA wird diskutiert, ob der Spruch, am Arbeitsplatz ausgesprochen, gegen den Age Discrimination in Employment Act verstößt.