Die besten Memes 2017

Angela Merkel scheint ihr zu mögen. Oder zumindest das, was wir uns zu Bildern von ihr manchmal denken. Denn wenn wir diese Gedanken dazu geschrieben und das Ganze auf Facebook gepostet haben, dann habt ihr diesen Merkel-Memes immer besonders viele Likes geschenkt.

Aber auch kleine Kinder oder lustige Tiere waren in 2017 beliebt (waren sie das jemals nicht?). Und ein Mensch, der seine Bestimmung gefunden hat. Und ein Mal sogar ein Originalzitat, dem wir nichts dazugedichtet haben – aber da war eben auch wieder Angela Merkel involviert...

Bevor am 2. Januar also ganz sicher das neue Jahr startet, kommen hier für vernebelte Neujahrköpfe noch mal unsere Memes aus 2017, die am meisten Likes von euch bekommen haben. Denn Katern ist schöner, wenn man kichert.