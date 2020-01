Was die Late-Night-Talker zum Impeachment sagen

Am Mittwoch begann im US-Senat das Verfahren zur Amtsenthebung von Präsident Donald Trump. In dem Verfahren wollen die Ankläger der Demokraten zeigen, dass Präsident Trump seine Macht in der Ukraine-Affäre missbraucht und mit korrupten Machenschaften versucht hat, bei den kommenden Wahlen im November 2020 zu betrügen. Trump selbst war zu Beginn des Verfahrens beim Weltwirtschaftsforum in Davos – und mischte sich trotzdem eifrig ein. Ganze 140 Tweets setzte er innerhalb eines Tages ab, ein neuer Rekord für den Präsidenten. Und natürlich war auch bei den meisten Late-Night-Talkshow-Hosts das Amtsenthebungsverfahren das Thema Nummer Eins für ihren Monolog. Wir haben die besten und wichtigsten Zitate gesammelt: