Wer genau das Ganze initiiert hat, ist noch unbekannt. Auf Anfrage von jetzt kam noch keine Antwort. Klar scheint aber, dass der Inhaber des Ei-Accounts und viele Menschen, die das Ei likten, zumindest eines vereint: Die Abneigung gegen Kylie Jenners Erfolg. Denn während der Account-Betreiber ihre Entthronung als Ziel nannte, wandten sich viele Ei-Fans direkt an Kylie Jenner. In den Kommentarspalten unter ihrem Post schreiben sie hämisch: „Eier sind besser als du“ oder „Das Ei hat gewonnen“. Für viele scheint der Erfolg des Eis also vor allem eine Racheaktion an der prominenten Frau oder zumindest eine Instagram-Gesellschaftskritik zu sein. Andere fanden die Aktion sicherlich einfach nur witzig. Das ist sie ja auch.