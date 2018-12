Welche weiteren Funktionen, bis auf das anonyme Melden von Mobbingattacken, soll die App haben?

Es soll ein Mobbingtagebuch geben. Da können die Schüler ihre Erfahrungen dokumentieren, im Lehrergespräch gezielt ansprechen. So kann die Aufarbeitung des Falls systematisch geschehen. Dazu soll es Möglichkeiten geben, über einen Klick die Nummer gegen Kummer anzurufen, oder in Extremfällen, denn Mobbing kann auch zu Suizid führen, die Terminservicestelle von der Kassenärztlichen Vereinigung, wo man sich Termine bei Psychotherapeuten machen kann. Auch ein Mobbingselbsttest ist in Zusammenarbeit mit Lehrern und Psychologen in der Entwicklung. Grundsätzlich sollen die Schüler ermutigt werden sich zu melden. Denn lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.