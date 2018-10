Gott sei Dank hat eine Werbeagentur hier jetzt Abhilfe geschaffen: „Village Marketing“ betreibt seit kurzem im New Yorker Stadtteil Manhattan ein Penthouse, das Influencer begeistert: dunkler Holzboden, weiches Licht, hohe Decken, ein hellrosa Sofa, weiße Sessel und ein Bett aus goldfarbenen Metallstäben mit richtig vielen Kissen. Große Fenster, ein geräumiges Bad und ein paar dezent platzierte Pflanzen machen das Apartment perfekt. Alles ganz clean natürlich, bloß nicht zu überladen, angesagt und nichtssagend gleichzeitig. Der Witz: Niemand wohnt dort. Die Firma arbeitet mit Möbelausstattern zusammen und bietet die Wohnung Influencern an, um dort zu ihre Fotoshootings zu machen. Die nehmen das fleißig an. Klickt man sich durch den Instagramaccount der Werbeagentur, sieht man viele fröhliche Frauen - ja, es sind ausschließlich Frauen -, die in der Wohnung posieren.