„Feeling cute today, but might delete this later, I don't know.“ Dazu ein Spiegel-Selfie, gerne von jugendlichen Usern. Das ist der Inbegriff eines „Humblebrag“-Posts: Jemand tut so, als ob es ihm oder ihr super unangenehm wäre, dass er oder sie sich selbst gerade ganz gut findet, aber eigentlich ist er oder sie digge am angeben. Nach dem Motto: „Es ist mir ja so unangenehm, wenn mich jeder auf der Straße auf meine neues Top anspricht...“ Als ob.