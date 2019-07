Dieser hochgiftige See wird zum Insta-Hotspot

So oder so ähnlich scheinen offenbar viele Menschen zu denken, denn in den vergangenen Monaten wurde der See bei Nowosibirsk plötzlich zum Instagram-Hotspot. Blöderweise ist das Wasser in dem künstlichen See hochgiftig und niemand sollte darin schwimmen, wenn er nicht schwere Gesundheitsprobleme bekommen will. Der See wurde nämlich von den Betreibern eines Kohlekraftwerks ausgebaggert, die darin ihre Asche entsorgen. Daher sind in dem Wasser giftige chemische Stoffe, Salze und Metalloxide aufgelöst. Diese Stoffe, die für die spektakuläre Wasserfärbung verantwortlich sind, können schwere allergische Hautreaktionen hervorrufen. Zudem, so die Betreiber in einem Warnschreiben, das auf der russischen Social-Media-Seite VKontakte veröffentlicht wurde, sei der Boden so schlammig, dass es nahezu unmöglich sei, aus dem See wieder herauszukommen. Der Post endete mit einem Appell in Großbuchstaben: