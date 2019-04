Ein Jahr nach dem Cambridge-Analytica-Skandal schafft Facebook nämlich nun die Persönlichkeits-Quizze ab. Diese Spiele gerieten in den vergangenen Jahren häufig in die Kritik. Mit ihnen war es möglich, Millionen von Nutzer- und Nutzerinnendaten zu sammeln. So griff die Firma Cambridge Analytica Informationen von bis zu 87 Millionen Menschen über die Quiz-App „thisisyourdigitallife“ ab. Mit diesen Daten sollte unter anderem das Wähler- und Wählerinnenverhalten während der US-Präsidenschaftswahl beeinflusst werden.