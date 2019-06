Diese Facebook-Gruppe widmet sich dem Adam-Sandler-Phänomen

Manchmal gleichen die Doppelgänger Sandler auch so sehr, dass man sich doch fast fragen muss, ob sich hier nicht Sandler selbst einen Scherz erlaubt hat. So etwas machen die großen Stars ab und an, so wie die Sängerin Adele, die bei einem Lookalike-Contest mit falscher Nase und unter dem Namen Jenny aufschlug. Macht auch keinen Unterschied, dieser fröhliche Gondoliere bringt einen so oder so zum Lächeln – zumindest das Paar auf dem Foto scheint sich zu freuen.