Warum beißen sich Schneeleoparden in den eigenen Schwanz?

Man würde so einem Foto also nicht weiter große Beachtung schenken. Aber, und nun kommen wir in den Bereich des Kuriosen: Paoletta postete noch ganz viele weitere Fotos von Schneeleoparden. Und: Sie beißen sich alle in den eigenen Schneeleopardenschwanz. Als wäre das ein Trend, so wie Menschen seit Jahren Sneakers tragen. Ein generationenübergreifender Trend obendrein: Sowohl Schneeleopardenmamas und –papas, als auch Schneeleopardenbabys scheinen den gelegentlichen Biss in die flauschige Extremität zu mögen.