Zugegeben, der Tipp der Plattform klingt erstmal absurd. Schließlich ist Game of Thrones (GoT) nicht unbedingt die romantischste Serie aller Zeiten, sondern tendenziell blutrünstig. Aber gerade damit scheint es zu funktionieren: Dem US-Magazin Mashable gegenüber gab das „Zoosk“-Team an, dass die „Rote Hochzeit“ (also das größte Massaker der dritten Staffel) das mit Abstand erfolgreichste GoT-Smalltalkthema auf ihrer Plattform sei. Es erhöhe die Chance auf eine Antwort um 376 Prozent.