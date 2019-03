Im Wildlife World Zoo in Arizona gibt es diese Sicherheitsvorkehrungen also: Da lebt ein Jaguar in einem Gehege, dem man sich als Besucher nicht zu sehr nähern sollte. Eine sehr sinnvolle Sache eigentlich. Blöd nur, dass die Absperrungen und Gitterstäbe nicht besonders schön anzusehen sind – und sie das perfekte Foto so unmöglich machen.