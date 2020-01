Warum Greta Thunberg auf Twitter für einen Tag „Sharon“ heißt

Am 2. Januar wurde eine neue Episode der britischen Quizshow „Celebrity Mastermind“ im Fernsehen ausgestrahlt. In der Show werden Prominenten Fragen gestellt, die sie so schnell wie möglich beantworten sollen. Eine der Teilnehmer*innen der aktuellen Episode war die 33-jährige Schauspielerin Amanda Henderson. Sie wurde von dem Moderator John Humphries Folgendes gefragt: „Das Buch aus dem Jahr 2019 mit dem Titel ,No One Is Too Small To Make A Difference’ ist eine Sammlung von Reden, die von einer schwedischen Klimaaktivistin verfasst wurden. Wie heißt sie?“ Die Schauspielerin reagierte total überfordert, schüttelte den Kopf und antwortete ratlos: „Sharon?“. Daraufhin twitterte der Comedian Mark Smith einen Mitschnitt dieser Szene. Innerhalb kurzer Zeit hatte sein Videoclip mehr als 157 000 Likes und sieben Millionen Aufrufe.