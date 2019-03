Halston Blake Fisher ist Minus ein paar Tage alt. Ihre Eltern erwarten die Geburt in der ersten Märzwoche, aber so genau weiß man das ja nicht. Was man allerdings weiß: Halston Blake ist schon berühmt. Sie hat 114 000 Instagram-Fans – Stand Sonntagmittag. Bevor sie ihren ersten Post selbst abgesetzt hat, ja, noch bevor sie ihren ersten Atemzug auf dieser Welt getan hat.