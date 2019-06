Influencer-Paar bittet auf Instagram um 10 000 Euro für einen Urlaub

Am 20. Juli soll die Reise losgehen. Mit dem Geld würden die Catalin und Elena das Fahrrad, Ausrüstung, Essen, Unterkünfte (falls benötigt), Versicherung und Notfallausrüstung besorgen, heißt es in der Spendenkampagne. Außerdem, besonders wichtig: „Internet und eine SIM-Karte für jedes Land, um euch auf dem Laufenden zu halten.“ Bisher sind 242 Euro zusammen gekommen (Stand Dienstagnachmittag). Der Weg zu den 10 000 ist also noch weit. Und bisher sieht es nicht so aus, als ob die Follower*innen noch viel mehr spenden würden. Die sind nämlich eher wenig begeistert von der Aktion: „Sucht euch einen Job“, schreibt einer auf Instagram, ein anderer: „Diese dumme Aktion wird euch bis zum Rest eures Lebens verfolgen.“