Influencerin verkauft ihr Badewasser für 30 US-Dollar pro Dose

Kaufen konnte man das Badewasser in ihrem Online-Shop. Dort verkauft Belle Delphine, eines der bekanntesten Gesichter der Cosplay-Szene, sonst Poster von sich im Anime-Look. Nach nur drei Tagen war das „Gamer Girl Bath Water“ ausverkauft. „Ich habe ein paar seltsame Tage hinter mir, in denen ich sehr viel gebadet hab“, schreibt die die 19-jährige Influencerin aus Großbritannien dazu auf Instagram – und kündigt gleich an, bald wieder neues Badewasser zu produzieren. Wie viel genau sie davon nun verkauft hat, weiß man nicht. In ihren Instagram-Storys sah man nur, wie sie Dutzende Kartons mit den kleinen Wasserdosen befüllt.