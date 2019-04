Auf die Idee, Anführungszeichen zu sammeln, kam Hans – wie könnte es anders sein ­– beim Schnaps trinken. „Ein Freund von mir sammelt hässliche Schnapsgläser. Wir saßen bei ihm und er sagte: Jeder muss was sammeln im Leben. Also haben wir beschlossen: Ich sammle jetzt Anführungszeichen.“ Hans liebt Sprache, erzählt er. Außerdem ist er viel unterwegs, pendelt zwischen Hamburg und Berlin. Da ist es ganz praktisch, etwas zu sammeln, was man in keiner Wohnung stapeln muss. Mittlerweile hat sein Account viele Fans, von überall auf der Welt erreichen ihn Bilder. „Das ist ein Gemeinschaftsprojekt geworden“, sagt er. Und wir freuen uns, dass er die Welt mit seinem feinen Blick auf diverse Schilder ein kleines bisschen lustiger macht.