Wann schwante dir, dass etwas nicht stimmen kann?

Im Bus habe ich auf meinem Handy gleich das Navi angemacht, wie ich das immer tue. Nach 15 Minuten habe ich gemerkt, dass wir in die falsche Richtung fahren und habe den Busfahrer gefragt, was los sei. Der meinte aber, alles sei in Ordnung, wir müssten nur eine Nacht in einem anderen Hotel verbringen, da unseres überbucht war. Spätestens da haben wir dann alle gemerkt, dass da was nicht stimmt. Wir sind zwei Stunden nach Alanya gefahren und wurden dann von dem Busfahrer an einem Hotel ausgesetzt, wo es keinerlei Reservierung für uns gab. Und da sind wir dann natürlich wirklich in Panik geraten.