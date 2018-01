Wir haben ein Leben lang falsch Uno gespielt

Das fiel nun einer Frau aus den USA auf, die vielleicht als einziger Mensch in der Geschichte des Uno-Kartenspiels die Regeln komplett nachgelesen hat. Und sie hat rausgefunden: Wer den Klassiker regelkonform spielen will, darf die „4+“ erst dann spielen, wenn er keine andere Karte mehr hat, die er spielen könnte – also keine Farbe in der passenden Farbe oder mit der gleichen Zahl. Wenn einem der Gegenspieler das nicht glaubt, darf er laut Regelwerk sogar Einsicht in unsere Karten fordern. Und wenn dann rauskommt, dass man geschummelt hat, muss man vier Strafkarten ziehen. Lag aber der misstrauische Gegner falsch, muss er ganze sechs Karten ziehen.