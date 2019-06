Französinnen teilen Fotos ihrer Dekolletés – aus Protest

Inzwischen protestieren auf Twitter nicht nur Menschen in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern. Sie wollen nicht mehr, dass Frauen für das beurteilt werden, was sie am Körper tragen. „Kontrollieren Sie Ihre Triebe“, schreibt diese Nutzerin an einen „Monsieur“ gerichtet. Wenn er mit den Rundungen in ihrem Ausschnitt nicht klarkomme, solle er bitte anderswo hinschauen.