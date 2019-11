Facebook hält unsere Kritik am neuen Facebook-Logo für Clickbait

Widersprechen also die beiden Überschriften, die Facebook für Clickbait hält, tatsächlich den Richtlinien? Da Facebook uns die genaue Auskunft verweigert, können wir nur mutmaßen: Über den Text zu „Chik-fil A“ hatten wir geschrieben: „Fast-Food-Kette schließt nach Protesten die einzige Filiale in Europa“. Da der Name der Kette in Deutschland nicht so bekannt ist, haben wir ihn umschrieben. Womöglich denkt Facebook, dass wir so absichtlich Informationen vorenthalten. Mit typischen Clickbait-Überschriften wie „Du glaubst nicht, was danach geschah“ oder „Beim siebten Bild wirst du weinen“ hat das aber nichts zu tun.