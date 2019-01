Fehlt es in dieser Szene an Betreuung, die den Script-Kiddies zeigt, dass sie mit Ihrem IT-Talent auch professionell etwas anfangen können? Wo müsste man die Jugendlichen abholen?

Das fängt eigentlich schon in der Schule an. Es fehlt in der schulischen Ausbildung noch viel mehr das Feld Informatik, um diese jungen Leute in die richtige Richtung zu steuern. In das Bildungsprogramm gehört Security und auch Ethik im Internet. Dabei lernen die jungen Menschen, die Grundlagen zu verstehen, und rutschen nicht so schnell in die falsche Ecke ab. Man sollte das Thema rechtzeitig aufnehmen und das Talent kanalisieren, indem man in Schulen und Universitäten für professionelle Ausbildungsprogramme wirbt.