Ironischerweise ist K-Beauty in den USA und Europa seit ungefähr zwei Jahren der große Trend in der Kosmetik-Branche. In Städten wie München oder Berlin gibt es Shops, die sich komplett auf die koreanische Kosmetik spezialisiert haben. Alle größeren Drogerie-Ketten haben inzwischen koreanische Sheet-Masken im Angebot und die Produktpaletten von Kosmetik-Herstellern werden gefühlt minütlich erweitert, um möglichst viele Produkte an die Frau zu bringen.