Die Kampagne #Dorfkinder wird von Dorfkindern auseinandergenommen

15 Prozent der Menschen in Deutschland wohnen in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohner*innen. Das sind etwa zwölf Millionen Menschen. Und die sind so unterschiedlich und vielschichtig wie auch Menschen, die in Städten leben. Dementsprechend warfen viele Nutzer*innen der Ministerin vor, mit #Dorfkinder nicht nur eine irreführende Vereinfachung vorzunehmen, sondern die Landbevölkerung auch fälschlicherweise als homogene, weiße, heterosexuelle Gruppe darzustellen.