Nun wehrte die Sängerin sich mit einem Selfie gegen ihre Mobber. Auf den Spiegel, in dem sie sich fotografierte, hatte sie Hassnachrichten geschrieben, die sie zuvor erreicht hatten. Sie wurde demnach immer wieder also „arrogante Göre“, als „hässliche Schlampe“, als „talentloses Stück“ bezeichnet. Weiter steht da, sie sei hässlich und nichts wert. Lena steht auf dem Bild also quasi inmitten des heftigen Shitstormes, der sie seit Jahren immer wieder trifft.