jetzt: Lena, du hast vergangene Woche einen Post veröffentlicht, in dem du dich gegen Mobbing auf Instagram wehrst. Warum genau zu diesem Zeitpunkt?

Lena Meyer-Landrut: Es ist nicht so, als wäre mir das super spontan in den Sinn gekommen. Der Hass im Internet ist ein Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftige, einfach weil er mich in den vergangenen acht Jahren täglich getroffen hat. Zuletzt habe ich aber angefangen, Musik darüber zu schreiben. Der Post hängt also natürlich auch damit zusammen, was meine neue Single und mein neues Album aussagen.