Wir haben Münchner gefragt, ob sie jetzt ihre Facebook-Accounts löschen

Die meisten sagen, dass sie Facebook sowieso nur so wenig benutzen und so wenige Daten eingestellt haben, dass es wenig zu stehlen gebe. Celina, Pia und Selina, alle drei 18, sagen zum Beispiel: „Wir benutzen Facebook alle nicht so und haben auch jede nur ein bis zwei Fotos drin. Da sind keine Daten drin, wo es schlimm wäre, wenn die wegkommen. Höchstens den Geburtstag, aber da ist es egal. Den können die wissen. Da machen wir uns keine Sorgen. Whatsapp nimmt ja genauso Daten. Das kann man nicht ändern. Wir benutzen Facebook eh kaum, also müssen wir es auch nicht löschen. Es würde keinen Unterschied machen.“