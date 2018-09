Zwei Tage trug lang trug die Tochter einer Twitter-Nutzerin extra viele kleine Zöpfe, um richtig schöne Locken hinzukriegen - am nächsten Tag in der Schule wurde sie deswegen ausgelacht. Verunsichert und traurig kam sie nach Hause. Viel lieber hätte sie blonde, lange und glatte Haare, also Haare, die nicht auffallen, sagte sie zu ihrer Mutter.