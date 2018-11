Die Bedienung ist wahnsinnig frickelig. Mit genug Mühe könnte man es schaffen, dass das Ergebnis am Ende wirklich recht realistisch aussieht. In der Zeit, die das braucht, könnte man sich das Sixpack aber wahrscheinlich auch tatsäch antrainieren. Aber, wenn man nicht ganz so genau hinschaut, dann zaubert man auch mit etwas weniger Muße aus dem Wohlstandsbäuchlein schon einen recht ansehnlichen Waschbrettbauch.