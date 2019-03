Langfristig möchten die etwa 50 Menschen, die hinter „Twankenhaus“ stehen, auch an Politik, Verbände und Gewerkschaften herantreten. „Wir wollen aus der Basis heraus zeigen, welche kleinen Dinge für uns viel verbessern würden“, sagt Schneider. Als Beispiel nennt sie Betriebskindergärten. Denn viele Kindergärten öffnen erst um sieben Uhr. Schwierig, wenn die Schicht in der Pflege um diese Zeit schon begonnen hat. „Das ist so ein starres System, aus dem viele ausgeschlossen werden“, sagt Schneider. Das will sie ändern. Ein erster Schritt: Verständnis füreinander herstellen, die Menschen hinter ihren Jobs sichtbar machen, erklären: Was bedeutet es für mich, Pfleger zu sein oder auf der Intensivstation zu arbeiten? Dafür ist #MeinEinsatzFürDich da. Ein nächster Schritt soll dann ein Positionspapier mit konkreten Forderungen sein.