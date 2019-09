Was mir das Herz bricht: Menschen, die auf Social Media den AGBs widersprechen

Es ist die so offensichtliche Naivität, die diese Menschen damit der Welt verkünden, die mich so fertig macht. Und ich will sie dafür gar nicht schimpfen. Denn sich im Jahr 2019 ein gewisses Maß an Naivität erhalten zu haben, ist ja an sich schon eigentlich eine gewisse Leistung. Die Tatsache, dass diese Menschen eben nicht zynisch, abgestumpft und komplett desinteressiert geworden sind, sollte eigentlich unsere Bewunderung hervorrufen. Doch dummerweise haben sie sich ihre Naivität ausgerechnet für die Auseinandersetzung mit den Silicon Valley-Giganten der sozialen Medien aufgehoben. Und da sieht diese Naivität dann gar nicht mehr so erfrischend und rührend aus, sondern dumm und abgehängt.