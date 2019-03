Gibt es ein Problem mit Algorithmen, das unterschätzt wird?

Dass Regeln und Kontrolle fehlen. Unternehmen können einfach irgendwas behaupten, was ihr Algorithmus so kann – und es wird von niemanden überprüft. Das ist so wie mit der Medizin vor ein paar hundert Jahren: Im Wesentlichen konnte man einfach irgendeine farbenfrohe Flüssigkeit in eine Glasflasche füllen und den Menschen erzählen, das sei Medizin, Geld dafür verlangen und niemand hat einen dafür dran gekriegt. Das ist natürlich gefährlich.