Schon seit Jahren geht die Insektenpopulation weltweit dramatisch zurück. In Deutschland sind seit 1989 etwa drei Viertel der fliegenden Insekten verschwunden. Die wichtigste Ursache für dieses Massensterben ist der Verlust von Lebensraum durch Intensivlandwirtschaft, Städtebau und Straßen. Der Einsatz von Dünger und Pestiziden in der Natur greift zudem das Nervensystem aller Insekten an und tötet sie. Außerdem gibt es auch eingeschleppte Parasiten wie die Varroamilbe, die Honigbienen befällt und tötet. Der Klimawandel steht erst an vierter Stelle der Ursachen für das Insektensterben, das auch auf die Menschen Auswirkungen haben wird: Ungefähr 70 Prozent der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, sind Resultat der Bestäubung durch Insekten.